Умєров поспілкувався з Остіном

Глава Міноборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це Умєров повідомив у соцмережі Х.

«Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України», – зазначив він.

Речник Міноборони США Пет Райдер додав, що сторони також обговорили планування майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України.

«Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт», – зазначив він.