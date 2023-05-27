Політика

Україна офіційно попросила у Німеччини передати далекобійні ракети Taurus

27 Травня 2023 13:40
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німеччина, ракети Taurus

Україна попросила у Німеччини передати крилаті далекобійні ракети Taurus. Мова йде про офіційний запит на постачання цієї зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна.

“Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони надійшов останніми днями”, – цитує видання заяву речниці німецького Міноборони.

Тим часом ще одне німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що можливість такого запиту канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський нібито обговорювали на початку травня цього року.

Кілька днів тому депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер висловився за поставку в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.

За його словами, ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволили б Україні “вдарити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту”.

Як відомо, близько 600 Taurus було закуплено для Бундесверу десять років тому. З них близько 150 наразі в робочому стані.


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