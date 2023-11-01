У Сумах запровадили міську військову адміністрацію та призначили нового керівника

У Сумах створили міську військову адміністрацію. Начальником міста призначили чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка, повідомляється в розпорядженні президента.

Відповідний указ і розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

Олексій Дрозденко навчався в Сумському державному університеті, де здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У цьому ж університеті працював деканом факультету електроніки та інформаційних технологій. З 30 червня 2023 року він відповідав за питання цифрового розвитку в обласній військовій адміністрації.

9 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відсторонив від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка.

Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Сумської області Олександра Журбу затримали під час отримання хабара. Операцію провели НАБУ і САП спільно з СБУ.