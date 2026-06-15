У РФ відхрестилися від удару по Києво-Печерській лаврі та назвали нібито уражені вночі цілі

Після масованої атаки на Україну у ніч на 15 червня у РФ заявили, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври нібито стало наслідком роботи української протиповітряної оборони, а саме — результатом влучання ракети американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Також у міноборони РФ відзвітували про удари по низці українських підприємств, аеродромів і територіальних центрів комплектування.

У російському відомстві стверджують, що комплекс будівель Києво-Печерської лаври був уражений ракетою системи ППО, а однією з причин цього нібито могли бути ракети із закінченим терміном придатності, які, за версією Москви, були передані Україні західними країнами.

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Водночас у Міноборони РФ вкотре цинічно заявили, що російські війська “не планують і не завдають ударів по об’єктах цивільної інфраструктури”.

Російське військове відомство повідомило про нібито ураження низки українських підприємств під час масованого удару ракетами великої дальності та безпілотниками.

Серед названих об’єктів — АТ “Київський завод “Радар”, ТОВ “Безпілотні технології”, АТ “Завод Маяк”, ДП “Київський державний завод “Буревісник”, ТОВ “Укр Армо Тех”, “Київський агрегатний завод”, “Авіаремонтний завод №410 цивільної авіації”, цех з виробництва безпілотників на території кіностудії імені Олександра Довженка, ПрАТ “Дніпровський завод електромеханічного обладнання”, промислові підприємства у Харкові “Грінхаус Солюшн” та ТОВ “ДТ-1 груп”, а також “Київський інноваційний термінал “Нова пошта”.

Крім того, у Міноборони РФ заявили про удари по військових аеродромах Васильків, Умань, Черкаси та Красна Слобідка, а також по територіальних центрах комплектування у Києві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври “одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури”. Сьогодні уночі для атаки на Україну РФ застосувала 70 ракет і 611 БпЛА різних типів.