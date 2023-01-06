У Палаті представників триває “спікеріада” – 11-й тур також виявився невдалим

Республіканець Метт Гетц, який представляє в нижній палаті Конгресу США штат Флориду, у четвер увечері вніс колишнього президента Дональда Трампа до списку кандидатів у рамках 11-го туру голосування на посаду спікера Палати представників.

Гетц заявив, що, на його думку, колишній глава глави держави цілком підходить для того, щоб очолити Палату представників як кандидат, який об’єднує всіх республіканців. За екс-президента, як сказав Гетц, «заробітна плата американців зростала, а нових воєн не починалося».

«Тому я висуваю кандидатуру президента Трампа, тому що ми повинні знову зробити нашу країну великою, і він може почати з того, що знову зробить Палату представників великою», – заявив Гетц.

У Конституції США немає прямої вказівки на те, що спікером нижньої палати Конгресу може стати лише діючий та обраний конгресмен. Проте прецедентів того, щоб спікером Палати представників обрали аутсайдера, в історії країни не було. За кандидатуру Трампа проголосувала лише одна людина – сам Гетц.

Крім колишнього президента, в 11 турі голосування конкуренцію Кевіну Маккарті серед республіканців склав конгресмен Кевін Херн з Оклахоми, який отримав сім голосів. Байрон Доналдс із Флориди, який раніше висувався на цю посаду, цього разу не був номінований зовсім. Більшість голосів було віддано на користь демократа Хакіма Джефріса – 212, що на 12 більше, ніж у Маккарті.

Втім, 11 тур голосування, як і очікувалося, закінчився безрезультатно: ніхто з претендентів не зміг набрати 218 голосів на свою підтримку. Спроби обрати спікера поновляться сьогодні опівдні.

Через неможливість обрати спікера 435-місна Палата представників не може виконувати свої функції: без обраного голови палати не можна офіційно привести до присяги новообраних конгресменів, не кажучи вже про проведення слухань, розгляд законів або ретельний аналіз дій президента Джо Байдена та його адміністрації.

Республіканці отримали незначну більшість у Палаті представників (222–212) на проміжних виборах у листопаді, а це означає, що Маккарті не може дозволити собі втратити підтримку більш ніж чотирьох республіканців, тоді як демократи об’єдналися навколо свого кандидата.

Маккарті, конгресмен із Каліфорнії, кандидатуру якого раніше публічно підтримав сам Дональд Трамп, запропонував найбільш радикально налаштованим республіканцям низку поступок, які послаблять роль спікера.

Як повідомив телеканал Fox News, насправді республіканці вже дійшли попередньої угоди, яка відповідає «практично всім» вимогам, висунутим представниками «Кокусу Свободи», що може дати Маккарті 218 голосів, необхідних йому для обрання спікером. Телеканал повідомив про це із посиланням на кількох законодавців від Республіканської та Демократичної партій.

Відповідно до передбачуваної угоди Маккарті погодився надати «незгодним» республіканцям ширшу присутність у ключових комітетах Палати представників, запровадити новий контроль над витратами та дозволити вносити пропозицію про усунення чинного спікера з ініціативи хоча б одного законодавця. За останнім пунктом Маккарті спочатку пропонував встановити мінімальну планку серед п’яти конгресменів.

Законодавці вважають, що як тільки всі ці умови будуть узгоджені, Маккарті таки отримає необхідні 218 голосів і буде обраний спікером.

У світлі цих подій, на думку законодавців, Кевін Маккарті зможе стати новим спікером Палати представників упродовж наступних кількох днів.

Раніше конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, прихильниця Маккарті, яка дотримується різко консервативних поглядів, у розмові з Reuters вже натякнула на те, що за лаштунками голосування відбуваються якісь «хороші речі», припустивши, що незабаром «ми побачимо якийсь рух».

Спікер визначатиме порядок денний Палати представників і займе друге місце у черзі на пост президента після віце-президента Камали Харріс.

Якщо Маккарті все ж таки не вдасться об’єднати республіканців, їм доведеться шукати йому альтернативу. Серед ймовірних кандидатів називають другого за старшинством республіканця у Палаті представників Стіва Скаліза та консерватора Джима Джордана. Обидва конгресмени зараз підтримують Маккарті.