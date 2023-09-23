У найближчі дві доби в України здебільше без опадів

У неділю, 24 вересня, в Україні без опадів, лише в західних областях короткочасний дощ, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Одеській області місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями до 20°. Удень 25-30°, у західних областях 19-24°.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

У понеділок, 25 вересня, у більшості областей без опадів, лише вночі в західних областях місцями короткочасний дощ.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°. Удень 23-28°, на крайньому заході країни 19-24°.

У Києві без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.