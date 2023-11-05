Політика

У Молдові проходять місцеві вибори

5 Листопада 2023 10:57
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молдова

У Молдові в неділю, 5 листопада, проходять муніципальні вибори – перші з моменту формування два роки тому проєвропейсько налаштованого уряду та після подання Кишиневом заявки на членство в ЄС. Цьогорічну виборчу кампанію аналітики називають фактичним початком президентської, хоча вибори глави держави й відбуватимуться через рік.

На муніципальних виборах у Молдові оберуть мерів 898 міст і селищ, а також 11 тисяч депутатів місцевих рад. У Кишиневі на посаду градоначальника претендують одразу 28 кандидатів. Водночас у 23 населених пунктах у регіонах зареєстровано лише по одному кандидату на посаду голови виконавчої влади, і там вибори будуть визнані такими, що відбулися лише при явці не менше чверті виборців, які мають право голосу.


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