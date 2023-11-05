У Молдові проходять місцеві вибори

У Молдові в неділю, 5 листопада, проходять муніципальні вибори – перші з моменту формування два роки тому проєвропейсько налаштованого уряду та після подання Кишиневом заявки на членство в ЄС. Цьогорічну виборчу кампанію аналітики називають фактичним початком президентської, хоча вибори глави держави й відбуватимуться через рік.

На муніципальних виборах у Молдові оберуть мерів 898 міст і селищ, а також 11 тисяч депутатів місцевих рад. У Кишиневі на посаду градоначальника претендують одразу 28 кандидатів. Водночас у 23 населених пунктах у регіонах зареєстровано лише по одному кандидату на посаду голови виконавчої влади, і там вибори будуть визнані такими, що відбулися лише при явці не менше чверті виборців, які мають право голосу.