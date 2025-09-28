У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи

        Суспільство

        До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки / Фото ДСНС
        У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російських ударів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        За даними ДСНС, у столиці загинули чотири людини, серед них – дитина, ще 13 людей постраждали

        Такі ж дані раніше наводила місцева влада.

        У ніч на 28 вересня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знешкодили 611 з 643 повітряних цілей, основним напрямком удару РФ був Київ.

        За даними МВС, атака РФ тривала понад 12 годин, є наслідки в 11 регіонах. Загалом по Україні постраждали 70 людей, зокрема, на Київщині – 31 людина.


