У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи

У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російських ударів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у столиці загинули чотири людини, серед них – дитина, ще 13 людей постраждали

Такі ж дані раніше наводила місцева влада.

У ніч на 28 вересня війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знешкодили 611 з 643 повітряних цілей, основним напрямком удару РФ був Київ.

За даними МВС, атака РФ тривала понад 12 годин, є наслідки в 11 регіонах. Загалом по Україні постраждали 70 людей, зокрема, на Київщині – 31 людина.