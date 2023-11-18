Кримінал

У Харкові рецидивіст, схожий на безхатька, пограбував продавчиню на базарі

18 Листопада 2023 17:24
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У Харкові поліцейські затримали чоловіка за скоєння грабежу.

Як повідомили правоохоронці, напередодні до поліції звернулась жінка, яка працює на ринку в Індустріальному районі. З її слів невідомий чоловік, схожий на безхатька, заволодів грошима в сумі 2500 гривні від проданого нею товару та втік.

Оперативники протягом кількох годин виявили причетного до скоєння злочину чоловіка. Ним виявився 36-річний неодноразово судимий за аналогічні злочини житель Харківщини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.


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