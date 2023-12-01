У більшості областей України на вихідних очікуються снігопади

У більшості областей України, крім південних, у суботу, 2 грудня, очікують сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах подекуди ожеледиця. У західних областях рясні опади, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях вночі близько 0°, удень 2-7° тепла; у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 9-14° (у Криму вночі 7-12°, удень 12-17°).

У Києві 2 грудня вночі невеликий, удень невеликий мокрий сніг і дощ. Слабка ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

У неділю, 3 грудня, у західних та північних областях України вночі помірний, на заході країни місцями значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Удень очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

На решті території без суттєвих опадів, лише вдень у південно-східних областях невеликий дощ.

Уночі та вранці у всій Україні, крім західних і південних областей, місцями туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с, на південному сході країни та в західних, а вдень і в північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в північних і західних областях уночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у центральних областях уночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у Криму до 18° тепла.

У Києві 3 грудня вночі помірний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця, туман, удень невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, удень місцями пориви 15-18 м/с.