У добровольчих формувань, які зайшли цього тижня до Бєлгородської області, втрат у ході бойових зіткнень немає.

Про це на брифінгу, який пройшов неподалік від кордону на півночі України, повідомив командир РДК Денис White Rex.

“У нас є двоє 300-их лише”, – зазначив Денис.

Чоловік також сказав, що корпус не має достатньо сил, щоб повноцінно контролювати територію, на яку вони зайшли. “Для нас це — проба сил. Звісно, і військові і політичні цілі в рамках цієї операції ми переслідуємо, і ми їх досягли”, — сказав він.