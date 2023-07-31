Суспільство

До кінця року 30% керівництва військкоматів становитимуть ветерани, – Міноборони

31 Липня 2023 21:26
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армія

До кінця року 30% керівництва військкоматів становитимуть військовослужбовці, які мають бойовий досвід, але не можуть продовжувати службу через поранення.

Про це заявив заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

“Дуже важливе питання та людський виклик: чому ТЦК (територіальні центри комплектування) очолюють люди, які не воювали, люди, які не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали”, – розповів Павлюк.

Він уточнив, що йдеться про воїнів, які не можуть продовжувати службу через різні поранення. Але це не швидкий процес, оскільки ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, набратися відповідного досвіду. І, як зазначив Павлюк, ці люди мають бути гідними посади у військкоматі.

Він додав, що така робота вже проводиться. Зокрема, роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали та мають поранення.

“Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне – це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне”, – наголосив він.


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