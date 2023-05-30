Розпочато розслідування причин аварійних відключень електроенергії – Укренерго

Сьогодні близько 13.00 в енергосистемі України аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Як повідомили в Укренерго, внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

“Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту”, – йдеться у повідомленні енергокомпанії.

В Укренерго додали, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.