Суспільство

Росія запустила по Україні 208 безпілотників: як відпрацювала ППО
28 Лютого 2025 09:19
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота мобільної вогневої групи / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на 28 лютого, починаючи з 19:00 27 лютого, противник атакував Україну 208 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 107 “шахедів” та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

97 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.


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