Ранкове зведення Генштаба ЗСУ

Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп’янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках без особдивих змін.

без особдивих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької.

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.

У Енергодарі російські окупанти організували так звану “евакуацію” для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено.

Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.