Політика

Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

25 Березня 2023 21:00
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путін, білорусь, ядерна зброя

Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Про це повідомляє УП з посиланням на пропагандистські агенції РИА Новости і ТАСС

Путін уточнив, що 1 липня закінчиться будівництво сховища. Він запевняє, що розміщувати зброю будуть без порушення зобов’язань за ДСНО.

За словами Путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

“Що стосується наших переговорів з Олександром Григоровичем Лукашенком (самопроголошений президент Білорусі – ред.), приводом послужила заява заступника міністра оборони Великої Британії [Аннабель Голді], що вони збираються постачати в Україну заряди зі збідненим ураном, це так чи інакше пов’язано з ядерними технологіями.

Навіть поза контекстом цих подій, цієї заяви Олександр Григорович Лукашенко давно ставить питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю”, – заявив Путін.


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