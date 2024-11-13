Прикордонники програли апеляцію на торговельну марку з висловом про “русскій воєнний корабль”

Державна прикордонна служба України програла апеляцію в суді щодо реєстрації торговельної марки з відомою фразою “Російський військовий корабель, іди на …”.

Про це у соцмережі X повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Як раніше повідомляло видання Politico, юристи, що представляли Держприкордонслужбу України, намагалися зареєструвати фразу, яка стала символом опору, проте Офіс ЄС із питань інтелектуальної власності не визнав її відповідною для статусу торговельної марки.

Ця фраза, яку виголосили українські прикордонники з острова Зміїний на адресу російського корабля під час вторгнення 24 лютого 2022 року, набула широкої популярності як символ українського спротиву.