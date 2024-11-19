Кримінал

Правоохоронці затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у скоєнні теракту  в Києві
19 Листопада 2024 12:27
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поліція, сбу
Затримання зловмиснка / СБУ

Національна поліція та Служба безпеки України затримали 17-річного жителя Одеси, якого підозрюють у скоєнні терористичного акту в Києві.

Про це повідомила поліція Києва, СБУ, Київська міська прокуратура.

За інформацією поліції, підліток підірвав саморобний вибуховий пристрій поблизу адміністративної будівлі в Дарницькому районі. На щастя, жертв не було. Підозрюваного завербували ворожі спецслужби для здійснення серії підривів на території України.

Інцидент стався в середині листопада, коли вибух невідомого предмета стався біля адміністративної будівлі в Дарницькому районі. Вибухотехніки Київської поліції з’ясували, що пристрій був дистанційно приведений у дію і містив цвяхи та шурупи.

Згідно з розслідуванням, хлопець приїхав з Одеси до Києва з метою вчинення терористичного акту за замовленням, яке він отримав через Телеграм. Об’єктом злочину стала одна з державних установ в Дарницькому районі. Підозрюваний не знав, яка саме будівля була його метою, і після отримання геолокації він перекинув через паркан вибуховий пристрій.

За вчинення злочину замовники пообіцяли заплатити йому близько 2 тисяч доларів, але обіцяну суму він не отримав.

Затримання підозрюваного відбулося в Одесі, коли він намагався придбати матеріали для виготовлення нового вибухового пристрою. Прокуратура встановлює інших осіб, причетних до злочину, та перевіряє його зв’язки з подібними атаками.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


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Правоохоронці затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у скоєнні теракту  в Києві
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