Росія висилає посла Естонії через «тотальну русофобію та культивування ворожості»

Міністерство закордонних справ росії висилає естонського посла та відкликає свого посла з Таллінна.

Про це йдеться у заяві МЗС росії.

В МЗС Естонії нещодавно вирішили, що посольство росії у Таллінні до 1 лютого 2023 року має скоротити кількість працівників. Так, у російському посольстві мають залишитися працювати до 8 дипломатів та до 15 адміністративних, технічних та інших працівників.

«Мета рішення — досягти паритету у кількості посад у посольстві, що означає, що кількість посад у представництвах росії та Естонії, які працюють у столицях, буде доведена до рівного розміру», — пояснюють в естонському відомстві.

У росії таке рішення називають недружнім. Керівництво Естонії звинувачують у «цілеспрямованій руйнації відносин», а також у нібито тотальній русофобії та культивування ворожості.

У відповідь МЗС росії вирішило знизити рівень диппредставництва в обох країнах до тимчасового повіреного у справах. Тож 23 січня до російського відомства викликали посла Естонії: висловили йому протест та зобов’язали виїхати з рф до 7 лютого.