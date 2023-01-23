Політика

Росія висилає посла Естонії через «тотальну русофобію та культивування ворожості»

23 Січня 2023 13:30
20
естонія

Міністерство закордонних справ росії висилає естонського посла та відкликає свого посла з Таллінна.

Про це йдеться у заяві МЗС росії.

В МЗС Естонії нещодавно вирішили, що посольство росії у Таллінні до 1 лютого 2023 року має скоротити кількість працівників. Так, у російському посольстві мають залишитися працювати до 8 дипломатів та до 15 адміністративних, технічних та інших працівників.

«Мета рішення — досягти паритету у кількості посад у посольстві, що означає, що кількість посад у представництвах росії та Естонії, які працюють у столицях, буде доведена до рівного розміру», — пояснюють в естонському відомстві.

У росії таке рішення називають недружнім. Керівництво Естонії звинувачують у «цілеспрямованій руйнації відносин», а також у нібито тотальній русофобії та культивування ворожості.

У відповідь МЗС росії вирішило знизити рівень диппредставництва в обох країнах до тимчасового повіреного у справах. Тож 23 січня до російського відомства викликали посла Естонії: висловили йому протест та зобов’язали виїхати з рф до 7 лютого.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2023 11:50
64

У розвідці прогнозують активні бої за схід України протягом найближчих двох місяців
23 Січня 2023 15:08
1

СБУ та ГУР скоординували нові спецоперації проти агресора
23 Січня 2023 14:35
52

Втрати українців становлять понад 100 тис. військових – норвезький генерал
23 Січня 2023 09:54
57

Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, – посол
23 Січня 2023 09:32
27

Дев’ятий “Рамштайн” відбудеться у лютому, – Резніков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки