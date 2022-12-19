Російська зброя у Білорусі та єдиний ринок газу: про що домовилися Путін та Лукашенко?

Президент росії володимир путін провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську. Домовлялися про зброю, газ та «спільне майбутнє».

Про це повідомляють пресслужби президентів Білорусі та росії.

Лукашенко заявив, що на зустрічі обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин та соціально-економічних питань.

Так, росія та Білорусь підписали міжправову угоду для вибудовування спільної системи планування у «Союзній державі». Попри це путін заявив (на тлі повномасштабної війни в Україні), що у росії «немає зацікавленості будь-кого поглинати». Лукашенко, своєю чергою, поскаржився на «тезиси із закордону».

При цьому, лідер Білорусі заявив, що зараз фактично визначається майбутнє білоруського та російського народів: «Сьогодні можна однозначно констатувати: разом ми змогли не лише вистояти, а й знайти можливості для розвитку наших економік».

Так, путін заявив, що Білорусь та росії узгодили всі основні параметри в енергетиці, «у тому числі чутливі».

Лукашенко додав, що обговорювалося створення єдиного газового ринку. За його словами, Білорусь задоволена умовами ціноутворення на енергоносії на найближчі три роки.

Окрім того, росія та Білорусь домовились про подальшу військову співпрацю. Так, Лукашенко заявив, що росія передала Білорусі комплекс С-400, «Іскандер» та літаки зі «специфічними» боєприпасами. За його словами, ракетні комплекси від росії вже поставили на бойове чергування.

Лукашенко додав, що Білорусь та росія домовилися вести підготовку екіпажів бойових літаків армії Білорусі, які вже переобладнані для можливого застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною. Окрім того, він поскаржився на «напруження по периметру кордону», зокрема на заході.

До Білорусії путін приїхав вперше із червня 2019 року. До цього із Лукашенком у Мінську зустрівся міністр оборони росії сергій шойгу. Лукашенко тоді заявив, що «військові Білорусі та росії готуються як єдина армія».

Під час цієї поїздки шойгу також провів зустріч із міністром оборони Білорусі Віктором Хрєніним, за підсумками якої у міноборони рф заявили, що вносять зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Що це за зміни, не уточнюється.