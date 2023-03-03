Політика

Пригожин записав відео, де “перебуває в оточеному РФ Бахмуті” – це дезінформація, – Центр стратегічних комунікацій

3 Березня 2023 14:28
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війна

Керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин записав відео, де заявив, що перебуває в оточеному РФ Бахмуті: насправді його зробили в селі Парасковіївка.

Про це поінформував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Керівник російської ПВК Вагнера записав відео, де стверджує, що перебуває в Бахмуті, оточеному військами РФ. Зазначається, що насправді його створили в селі Парасковіївка, про захоплення якого противник оголосив 20 лютого.

“Це – частина дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва. Російське командування уникає відвідування передової, а сам Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу”, – ствердили в Центрі.


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