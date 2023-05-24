Політика

Ле Пен назвала Крим легітимною частиною Росії

24 Травня 2023 19:40
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франція

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова.

Про це вона заявила на слуханнях із питань іноземного втручання у Національних зборах Франції, передає BFMTV.

“Мені неодноразово доводилося висловлювати свою позицію щодо приєднання Криму… Я вважаю, що жителі Криму вільно висловилися, проголосувавши за приєднання до Росії”, – сказала Ле Пен.

На її думку, жодної анексії не було.

Політикиня стверджує, що під час поїздки до Криму в червні 2013 року бачила тяжіння людей до Росії, а не до України.


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