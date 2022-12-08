Кримінал

Під ранок росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську

8 Грудня 2022 09:31
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війна, харків

Ворог продовжує обстріли міста Куп’янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп’янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.

Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп’янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

“Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні ді, наслідки були б набагато більші”, – зазначив Синєгубов.


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