Під ранок росіяни завдали ракетного удару по Куп’янську

Ворог продовжує обстріли міста Куп’янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп’янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.

Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп’янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

“Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні ді, наслідки були б набагато більші”, – зазначив Синєгубов.