Під час артобстрілу пошкоджено одну з будівель “Харківобленерго”

Станом на ранок 10 травня енергетична система Україні працює стабільно, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

«Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора (9 травня) під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго» в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень», – зазначили у Міненерго.

Також енергетики додають, що без світла через обстріли російської армії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.