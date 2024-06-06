Опубліковані супутникові знімки наслідків удару по Новошахтинському НПЗ

Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок, зроблений 6 червня, на якому видно наслідки пожежі після атаки українського дрона на Новошахтинський НПЗ.

Як випливає з даних сервісу Wikimapia, удар припав на установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначену для отримання зріджених вуглеводневих газів.

На одному з відео, яке підтверджує місце пожежі, видно, що одну з частин установки закріпили спеціальними тросами, які мали б захистити від ударів дронами. До 6 червня Новошахтинський НПЗ вже двічі атакували українські дрони — 13 березня 2024 року та 22 червня 2022 року.