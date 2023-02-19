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Окупанти втратили ще понад пів тисячі вояк та 7 танків

19 Лютого 2023 11:10
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втрати ворога

За добу російські загарбники втратили на війні 590 вояк та 12 броньованих машин.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3310 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2327 (+1) од,
  • РСЗВ – 469 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 224 (+1).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.


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