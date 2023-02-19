Окупанти втратили ще понад пів тисячі вояк та 7 танків

За добу російські загарбники втратили на війні 590 вояк та 12 броньованих машин.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3310 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од,

артилерійських систем – 2327 (+1) од,

РСЗВ – 469 (+0) од,

засоби ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0),

крилаті ракети ‒ 873 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 224 (+1).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.