Суспільство

Окупанти повідомили про вибухи в Криму

10 Листопада 2023 07:17
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крим, вибух

У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram Крымский ветер

Зокрема, вибухи було чути у Феодосії неподалік від нафтобази.

У Чорноморську, за словами місцевих мешканців, було “чотири-п’ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі”.

Інший місцевий мешканець повідомив, що у Чорноморську був приліт у казарму і рятувальники розбирають завали.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.


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