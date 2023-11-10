Окупанти повідомили про вибухи в Криму

У ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram Крымский ветер

Зокрема, вибухи було чути у Феодосії неподалік від нафтобази.

У Чорноморську, за словами місцевих мешканців, було “чотири-п’ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі”.

Інший місцевий мешканець повідомив, що у Чорноморську був приліт у казарму і рятувальники розбирають завали.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.