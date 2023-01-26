Суспільство

Одеську пресофіцерку-тусовщицю заслали у Житомир

26 Січня 2023 17:34
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дпсу, гламур

Пресофіцерку ДПСУ Іванну Плантовську, яка вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном, перевели у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов’язану із комунікацією.

Про це пише УП з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі.

Плантовська – пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік.

Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти “люксовий” відпочинок.

Тож соцмережі почали пов’язувати Плантовську із її начальником Сергієм Мулом. Зокрема, у соцмережах зазначали, що у Мула проводили обшуки співробітники НАБУ та ДБР та виявили мільйони доларів на рахунках та нерухомість за кордоном.


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