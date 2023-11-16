На Львівщині жінка померла від отруєння грибами

На Львівщині внаслідок отруєння грибами померла 37-річна мешканка Червоноградщини.

Ймовірно, жінка вживала бліду поганку, повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як розповіла 37-річна мешканка під час звернення по меддопомогу, гриби збирали у лісосмузі Червоноградського району. Вживала, з її слів, смажені парасольки, однак медики припускають, що це могла бути бліда поганка.

Симптоми отруєння з’явилися в день споживання грибів: нудота, блювота, біль в животі, діарея, загальна слабкість.

На другий день жінку “швидкою” доставили до Львівської обласної інфекційної лікарні.



“На третю добу перебування у стаціонарі пацієнтку перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії з діагнозом “отруєння грибами”, – розповіла Ірина Куліш, завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

На 7-му добу перебування в стаціонарі пацієнтка померла.