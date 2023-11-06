Кримінал

Очільник МВС розповів деталі трагедії, внаслідок якої загинув помічник Залужного

6 Листопада 2023 22:44
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Залужний, мвс

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив деталі трагедії, внаслідок якої загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного майор Геннадій Частяков.

“Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. 

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. 

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух”, – повідомив Клименко.

В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. 

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії. 

“Закликаю не поширювати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства”, – підкреслив міністр.


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