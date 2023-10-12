Маємо бути максимально готовими до зими, – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком обговорили стан протиповітряної оборони України та захист об’єктів критичної інфраструктури.

“Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання Рамштайну та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду”, – зауважив Умєров.

Також міністр ознайомився з напрацюваннями в області оснащення мобільних вогневих груп (МВГ) для боротьби з дронами-камікадзе. “Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст”, – наголосив він.