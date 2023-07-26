Лісові пожежі спалахнули щонайменше в дев’яти країнах Середземномор’я

Лісові пожежі, викликані спекою, сухою погодою та сильним вітром, спалахнули щонайменше в дев’яти країнах Середземномор’я, а вогонь поширився на Хорватію та Португалію.

Про це повідомляє на The Guardian.

Лісові пожежі у Європі та Північній Африці вже призвели до загибелі та евакуації людей. До гасіння вогню залучені тисячі пожежників та десятки літаків і гелікоптерів.

В Алжирі пожежі спалахнули у 15 провінціях, евакуювали 1500 людей. До гасіння вогню залучено 8 тисяч рятувальників. У кількох регіонах загинули щонайменше 34 людини, з них 10 солдатів. За інформацією синоптиків, температура в деяких регіонах сягнула близько 50C.

Через сильні вітри пожежі змусили закрити два пункти пропуску на кордоні з сусіднім Тунісом. Вогонь поширився на три райони на північному заході. 300 людей евакуювали човнами і по суші, одна людина загинула від диму.

Лісові пожежі також спалахнули в лісах Латакії, губернаторства на березі Середземного моря на північному заході Сирії. Для гасіння використовували гелікоптери.

В Італії через штормову погоду на півночі та пожежі на півдні загинули 7 людей. Серед загиблих була 16-річна дівчина. Прем’єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що дівчина загинула, коли дерево впало на її намет у скаутському таборі. Ще двоє людей загинули у будинку, спаленому вогнем на Сицилії. З району Палермо евакуювали 1500 людей.

Італійські пожежники заявили, що з неділі по вівторок вони ліквідували майже 1400 пожеж, у тому числі 650 на Сицилії та 390 у Калабрії, де загинув прикутий до ліжка 98-річний чоловік, коли вогонь охопив його будинок.

Прокуратура Палермо почала розслідування лісових пожеж, які охопили столицю Сицилії. За словами слідчих, десятки пожеж могли бути навмисно спричинені людьми, а гарячі вітри та суха погода поширили вогонь.

У Греції лісові пожежі охопили 5 регіонів. На острові Родос евакуювали 20 тисяч людей з будинків та готелів. Три тисячі людей вже повернулися у свої країни літаками. Під час гасіння пожеж загинули 2 пілоти.

У Франції лісові пожежі виникли неподалік від міжнародного аеропорту Ніцци. У департаменті Буш-дю-Рон оголошено “червону тривогу”, оскільки влада бачить “дуже високий ризик” лісових пожеж. Також понад 300 пожежників боролися з вогнем поблизу міста Арль.

У Хорватії пожежі поширилися на південь від міста Дубровник на Адріатичному морі. Вітер був настільки сильним, що пожежна авіація не могла злетіти.

В Іспанії через лісову пожежу в центрі острова Гран-Канарія евакуювали кілька сотень селян. Над гасінням 200 гектарів лісу працюють близько 100 пожежників і дев’ять літаків.

У Португалії пожежа виникла в гірському районі парку Сінтра-Кашкайш, який охоплює приблизно 145 кв. км. Кількох людей евакуювали. На гасіння пожежі залучили 600 пожежників та літаки.

У Туреччині евакуювали лікарню та десяток будинків у прибережному місті Кемер, де пожежники третій день борються з лісовими пожежами. Щонайменше 10 літаків, 22 гелікоптери та сотні пожежників були задіяні для гасіння пожежі.