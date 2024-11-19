Суспільство

Із 20-ї дивізії ЗС РФ втік цілий полк – серед них майор і два підполковники
19 Листопада 2024 15:42
читать на русском →
війна, росія
Техніка, кинута 20-ю дивізією в Криму / Фото: "Важные истории"

Понад тисячу військових із 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії Збройних сил РФ, дислокованої у Волгограді, самовільно залишили частину під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні “Важных историй”.

Журналісти видання отримали від неназваного джерела список військовослужбовців 20-ї дивізії, яких розшукують за самовільне залишення частини. Документ, складений не пізніше квітня 2024 року, командування дивізії надіслало владі регіонів Росії з проханням допомогти знайти втеклих військових.

У списку перераховані прізвища, імена, по батькові, дати народження та інші дані 1010 військових. У документі згадано 858 контрактників, 150 мобілізованих і двоє солдатів строкової служби. Серед них – 26 молодших офіцерів, майор і два підполковники. 

Журналісти підтвердили достовірність списку, порівнявши його з реєстром бойового та особового складу 20-ї дивізії на весну 2022 року, який надало інше джерело.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 14:55

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік
19 Листопада 2024 14:28

Росіяни стверджують, що Україна вдарила по Брянській області ракетами ATACMS
19 Листопада 2024 13:55

Президент презентував у Верховній Раді план стійкості
19 Листопада 2024 13:04

Попри колосальні втрати РФ продовжує мобілізацію – NYT
19 Листопада 2024 12:27

Правоохоронці затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у скоєнні теракту  в Києві
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
усі думки