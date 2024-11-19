Із 20-ї дивізії ЗС РФ втік цілий полк – серед них майор і два підполковники

Понад тисячу військових із 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії Збройних сил РФ, дислокованої у Волгограді, самовільно залишили частину під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні “Важных историй”.

Журналісти видання отримали від неназваного джерела список військовослужбовців 20-ї дивізії, яких розшукують за самовільне залишення частини. Документ, складений не пізніше квітня 2024 року, командування дивізії надіслало владі регіонів Росії з проханням допомогти знайти втеклих військових.

У списку перераховані прізвища, імена, по батькові, дати народження та інші дані 1010 військових. У документі згадано 858 контрактників, 150 мобілізованих і двоє солдатів строкової служби. Серед них – 26 молодших офіцерів, майор і два підполковники.

Журналісти підтвердили достовірність списку, порівнявши його з реєстром бойового та особового складу 20-ї дивізії на весну 2022 року, який надало інше джерело.