Суспільство

Дощі та мокрий сніг очікуються в Україні найближчими днями

16 Січня 2023 14:28
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Найближчими днями в Україні очікується прохолодна погода, дощі, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 17 січня, уночі в західних та північних областях, удень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, уночі з мокрим снігом (у Карпатському регіоні помірні опади).

У західній та північній частині вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, удень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; удень 1-6° тепла, в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Криму 7-12°.

У Києві у вівторок невеликий дощ, уночі із мокрим снігом. Уночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У середу, 18 січня, у західних областях помірний дощ (у Карпатах та на Закарпатті значний дощ, уночі з мокрим снігом), на Лівобережжі невеликий дощ, уночі місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура в південних областях та на Кіровоградщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у Криму до 19°; на решті території вночі 0-5° тепла (у східних областях від 3° тепла до 2 ° морозу), вдень 5-10° тепла.

У Києві у середу без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.


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