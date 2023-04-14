Кількість загиблих у Слов’янську зросла до 6: дитина, яку дістали з-під завалів, померла у “швидкій”

У Слов’янську у машині швидкої допомоги померла дитина, яку рятувальники дістали з-під завалів. Наразі кількість загиблих внаслідок обстрілу міста зросла до 6.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дар’я Зарівна. У поліції розповіли, що кількість поранених зросла до 17. Тривають пошуки ще трьох людей.

Слов’янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл міста. Глава держави наголосив, що Україна окупантів непокараними за це не залишить.