Кримінал

Енергетики потрапили під обстріл у Вовчанську

23 Березня 2023 11:43
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війна

22 березня фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” потрапили під артилерійський обстріл під час виконання планових ремонтних робіт у Вовчанську.

За словами енергетиків, це вже третій подібний випадок у цьому році.

“Ми вважаємо, що російські війська цілили саме по ремонтній бригаді, адже обстріл розпочався тоді, коли ми приступили до роботи. Тут 6 км до кордону, і нам треба відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить все, щоб не дати нам це зробити”, – зазначив начальник ХВРЕМ Олександр Ганус.

На щастя, енергетики встигли зреагувати та сховатися після початку обстрілу. Ані люди, ані техніка не постраждали.


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