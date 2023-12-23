Кримінал

ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки За вчорашню добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під обстрілами знаходилися: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп’янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп’янського району. ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки Куп’янського району. О 12:27 ворог завдав удару по м. Куп’янськ. Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає. О 15:20 стався ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено 3 приватних будинки. О 16:20 ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп’янського району.



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