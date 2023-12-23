За вчорашню добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під обстрілами знаходилися: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп’янського району.
Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп’янського району.
ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки Куп’янського району.
О 12:27 ворог завдав удару по м. Куп’янськ.
Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає.
О 15:20 стався ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено 3 приватних будинки.
О 16:20 ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп’янського району.