Кримінал

ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки

23 Грудня 2023 08:46
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За вчорашню добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під обстрілами знаходилися: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп’янського району.

Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп’янського району.

ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки Куп’янського району.

О 12:27 ворог завдав удару по м. Куп’янськ.

Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає.

О 15:20 стався ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено 3 приватних будинки.

О 16:20 ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп’янського району.


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