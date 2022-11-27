ЗСУ вдарили по скупченню окупантів, на окупованих територіях готують приховану мобілізацію

Окупанти продовжують перегрупування військ щоб посилити війська й підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марї’нка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

Ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах, зокрема, міста Херсон.

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

За наявною інформацією, в РФ та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ, яка має розпочатися 10 грудня.