ЗСУ ліквідували 590 окупантів та 9 ворожих танків 

За минулу добу Сили оборони знищили 590 загарбників, 9 танків, іншу військову техніку, 40 крилатих ракет ворога.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4186 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
- артилерійських систем – 4745 (+18) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 457 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,
- крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.