ЗРК Hawk стане на бойове чергування найближчими днями, – ПК “Центр”

Найближчими днями на бойове чергування в Україні стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Центр”.

Він має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі Яструбом у 85%.

Проте “Повітряники” твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат.

Дякуємо іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу Українському війську.