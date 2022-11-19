ЗРК Hawk стане на бойове чергування найближчими днями, – ПК “Центр”

Найближчими днями на бойове чергування в Україні стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.
Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Центр”.
Він має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі Яструбом у 85%.
Проте “Повітряники” твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат.
Дякуємо іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу Українському війську.
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