Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла у фінал Європейських ігор

30 червня о 17:00 пройшов матч 1/2 фіналу між жіночими збірними Португалії та України з пляжного футболу.

Українки виграли ключовий поєдинок з рахунком 3:1 та гарантували собі, як мінімум, срібло Європейських ігор, пише Sport.ua.

У півфіналі проти Португалії в першому періоді гол Ірини Дубицької вивів українську команду вперед. У другій 12-хвилинці Португалія зрівняла рахунок, але Марія Тихонова невдовзі знову відновила перевагу українок.

Крапку в протистоянні у третьому періоді влучним ударом поставила Ірина Костюк. Зафіксована перемога збірної України з рахунком 3:1.

В іншому півфіналі зіграють Польща та Іспанія. Переможець стане суперником України у фінальному матчі, що відбудеться 1 липня.