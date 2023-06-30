Спорт

Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла у фінал Європейських ігор

30 Червня 2023 20:59
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футбол

30 червня о 17:00 пройшов матч 1/2 фіналу між жіночими збірними Португалії та України з пляжного футболу.

Українки виграли ключовий поєдинок з рахунком 3:1 та гарантували собі, як мінімум, срібло Європейських ігор, пише Sport.ua.

У півфіналі проти Португалії в першому періоді гол Ірини Дубицької вивів українську команду вперед. У другій 12-хвилинці Португалія зрівняла рахунок, але Марія Тихонова невдовзі знову відновила перевагу українок.

Крапку в протистоянні у третьому періоді влучним ударом поставила Ірина Костюк. Зафіксована перемога збірної України з рахунком 3:1.

В іншому півфіналі зіграють Польща та Іспанія. Переможець стане суперником України у фінальному матчі, що відбудеться 1 липня.


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