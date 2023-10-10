Зеленський підбив підсумки свого візиту до Румунії

Президент Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідав Румунію.

По дорозі назад в Україну глава держави записав звернення, в ході якого розповів про домовленості, досягнуті в Бухаресті.

«Дуже якісний візит до Румунії. Плідний. Зустрічі з президентом Йоханнісом, головами палат румунського парламенту, з депутатами, прем’єр-міністром Румунії. Є гарні домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати все, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься», – повідомив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що під час переговорів лідери двох країн зафіксували, що «переходять на рівень стратегічного партнерства».

«За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені президент Йоханніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну», – додав Зеленський.

Головне із вечірнього звернення президента:

Ми разом значно посилимо наш регіон. Вже вносимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці у дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.

Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць та економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як далі ми рухатимемося.

Незабаром відкриємо нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором. Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС – за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це.

У парламенті Румунії більшість – за нас. Уряд Румунії – вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії. Я вдячний президентові Йоганнісу, всьому румунському політичному класу та суспільству.

«Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та розвитку безпеки», – наголосив український лідер.