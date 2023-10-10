Політика

Зеленський підбив підсумки свого візиту до Румунії

10 Жовтня 2023 21:34
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зеленський, румунія

Президент Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідав Румунію.

По дорозі назад в Україну глава держави записав звернення, в ході якого розповів про домовленості, досягнуті в Бухаресті.

«Дуже якісний візит до Румунії. Плідний. Зустрічі з президентом Йоханнісом, головами палат румунського парламенту, з депутатами, прем’єр-міністром Румунії. Є гарні домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати все, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься», – повідомив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що під час переговорів лідери двох країн зафіксували, що «переходять на рівень стратегічного партнерства».

«За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені президент Йоханніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну», – додав Зеленський.

Головне із вечірнього звернення президента:

  • Ми разом значно посилимо наш регіон. Вже вносимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці у дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.
  • Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць та економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як далі ми рухатимемося.
  • Незабаром відкриємо нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором. Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС – за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це.
  • У парламенті Румунії більшість – за нас. Уряд Румунії – вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії. Я вдячний президентові Йоганнісу, всьому румунському політичному класу та суспільству.

«Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та розвитку безпеки», – наголосив український лідер.


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