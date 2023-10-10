Зеленський підбив підсумки свого візиту до Румунії

Президент Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідав Румунію.
По дорозі назад в Україну глава держави записав звернення, в ході якого розповів про домовленості, досягнуті в Бухаресті.
«Дуже якісний візит до Румунії. Плідний. Зустрічі з президентом Йоханнісом, головами палат румунського парламенту, з депутатами, прем’єр-міністром Румунії. Є гарні домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати все, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься», – повідомив президент.
Крім того, Зеленський заявив, що під час переговорів лідери двох країн зафіксували, що «переходять на рівень стратегічного партнерства».
«За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені президент Йоханніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну», – додав Зеленський.
Головне із вечірнього звернення президента:
- Ми разом значно посилимо наш регіон. Вже вносимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці у дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.
- Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць та економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як далі ми рухатимемося.
- Незабаром відкриємо нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором. Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС – за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це.
- У парламенті Румунії більшість – за нас. Уряд Румунії – вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії. Я вдячний президентові Йоганнісу, всьому румунському політичному класу та суспільству.
«Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та розвитку безпеки», – наголосив український лідер.