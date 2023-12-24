З 19 населених пунктів Сумщини виїхали всі мешканці

У Сумській області з 19 населених пунктів у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ повністю евакуювали населення.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Ці населені пункти розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.

Загалом підлягають евакуації жителі з населених пунктів 5-кілометрової зони у 15 громадах на території чотирьох районів (Конотопський, Охтирський, Сумський, Шосткинський).

Йдеться про такі громади: Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська, Есманьська.

Загальна кількість людей, що підлягає евакуації, складає 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей.

Станом на початок грудня 2023 року кількість евакуйованого населення – 3 679 людей, зокрема 679 дітей, які виїхали до інших громад Сумської області.

У Сумській області з 19 населених пунктів у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ повністю евакуювали населення.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Ці населені пункти розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.

Загалом підлягають евакуації жителі з населених пунктів 5-кілометрової зони у 15 громадах на території чотирьох районів (Конотопський, Охтирський, Сумський, Шосткинський).

Йдеться про такі громади: Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська, Есманьська.

Загальна кількість людей, що підлягає евакуації, складає 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей.

Станом на початок грудня 2023 року кількість евакуйованого населення – 3 679 людей, зокрема 679 дітей, які виїхали до інших громад Сумської області.