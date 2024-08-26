Weblium нагороджено за участь у проєктах на підтримку українських військових

Український конструктор сайтів Weblium отримав заслужену відзнаку від фонду KOLO за свій внесок у підтримку Збройних Сил України. Ця відзнака є визнанням важливої ролі, яку Weblium відіграє у допомозі нашій армії, зокрема через участь у проєктах, що сприяють розвитку та зміцненню національної безпеки.

Завдяки активній співпраці з фондом Kolo, Weblium підтверджує свою відданість справі підтримки українських військових, надаючи ресурси та технічні рішення, необхідні для успішної реалізації ключових ініціатив фонду.

На фото: Даніелла Шихабутдінова, COO Weblium, Дмитро Ільєнков, продакт менеджер Weblium

“Ця відзнака є свідченням того, що компанії з українським корінням здатні робити вагомий внесок у майбутнє країни прямо тут і зараз. Weblium продовжує не тільки сприяти розвитку малого і середнього бізнесу ні на хвилину не припиняючи розробку власних сервісів і продуктів у воюючій країні. А також по максимуму підтримує всі важливі благодійні проєкти, що допомагають наблизити перемогу”. – Даніелла Шихабутдінова, COO Weblium.

Варто відмітити, що з початку повномасштабного російського вторгнення команда українського конструктора сайтів Weblium опрацювала понад 350 заяв від благодійних організацій і волонтерів з проханням надати безкоштовний доступ до шаблонів, функціонал та хостингу сайтів на платформі Weblium. Близько 90% всіх звернень отримували схвальну відповідь. Загальний обсяг коштів, дотованих на цю програму, вже перевищив 1 млн гривень.