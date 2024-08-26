Суспільство

Внаслідок ворожої атаки 4 людини загинуло, 4 – поранено 
26 Серпня 2024 11:28
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загиблі, ракетний удар
Наслідки атаки на Луцьк / ДСНС

Внаслідок ворожої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 4 поранених, серед яких дитина. Станом на 11 ранку загинуло 4 цивільних – у Луцьку, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка”.

Голова ОВА додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у регіоні 4 поранених, серед яких дитина; били окупанти по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Пряма мова Кіпера: “Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога”.

Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

“Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян”, – підсумував Кіпер.

Станом на 11:00 загалом від російського удару загинули 4 людини – по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині.


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