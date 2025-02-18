Політика

В Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та РФ
18 Лютого 2025 09:48
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США і Росія розпочали в Саудівській Аравії переговори / Фото: ТАСС
США і Росія розпочали в Саудівській Аравії переговори / Фото: ТАСС

Переговори російської та американської делегацій почалися в Ер-Ріяді, повідомляють росЗМІ.

Напередодні в Ер-Ріяд прилетіли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента в міжнародних справах Юрій Ушаков, у столиці Саудівської Аравії також перебуває глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Американську сторону, як повідомлялося, представлятимуть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф.


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