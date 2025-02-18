В Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та РФ

Переговори російської та американської делегацій почалися в Ер-Ріяді, повідомляють росЗМІ.

Напередодні в Ер-Ріяд прилетіли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента в міжнародних справах Юрій Ушаков, у столиці Саудівської Аравії також перебуває глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Американську сторону, як повідомлялося, представлятимуть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець із Близького Сходу Стів Віткофф.