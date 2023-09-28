В Росії заснували свято на честь окупації українських територій

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про святкування дня окупації чотирьох регіонів України. Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації.

Відповідно до закону, “День возз’єднання” окупованих українських територій із Росією відзначатимуть 30 вересня.

У пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що “прийняття до складу Росії нових регіонів ґрунтується на історичній спільності народів, які проживають на їхній території, воно стало результатом волевиявлення мільйонів людей і реалізації ними невід’ємного права вільно і без втручання ззовні визначати свій політичний статус”.