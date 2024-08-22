Україна та Норвегія продовжили транспортний безвіз

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 30 червня 2025 року.

Рішення було прийнято сьогодні 22 серпня, на засіданні профільної комісії, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Продовження транспортного безвізу з Норвегією – це ще один крок до інтеграції України в транспортну мережу європейського континенту та послідовна політика Міністерства зі створення сприятливих умов для роботи українського бізнесу”, – зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень стосується транспортних засобів, що відповідають стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час здійснення перевезень водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує екологічний клас їхньої вантажівки.

Окрім цього, на борту вантажівок має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

Українським перевізникам доступний “транспортний безвіз” з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України вдалось також домовитись про лібералізацію вантажних перевезень з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.