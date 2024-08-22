Економіка

Україна та Норвегія продовжили транспортний безвіз
22 Серпня 2024 20:28
читать на русском →
норвегія, транспорт
Ілюстративне фото / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 30 червня 2025 року.

Рішення було прийнято сьогодні 22 серпня, на засіданні профільної комісії, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Продовження транспортного безвізу з Норвегією – це ще один крок до інтеграції України в транспортну мережу європейського континенту та послідовна політика Міністерства зі створення сприятливих умов для роботи українського бізнесу”, – зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень стосується транспортних засобів, що відповідають стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час здійснення перевезень водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує екологічний клас їхньої вантажівки.

Окрім цього, на борту вантажівок має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

Українським перевізникам доступний “транспортний безвіз” з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України вдалось також домовитись про лібералізацію вантажних перевезень з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Серпня 2024 19:39

Опубліковані супутникові знімки російського аеродрому “Маринівка” після атаки дронів
22 Серпня 2024 20:03

Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області
22 Серпня 2024 18:41

Зеленський анонсував створення Національної стратегії ветеранської політики
22 Серпня 2024 17:19

У російському порту “Кавказ” на Кубані пролунали вибухи, у небі чорний дим
22 Серпня 2024 16:38

У поліції попередили про загрозу ракетних ударів 23 та 24 серпня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки