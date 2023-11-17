Суспільство

У російському полоні досі перебувають 4337 громадян України

17 Листопада 2023 14:18
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У російському полоні перебуває 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.

Як передає пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про це йшлося на засіданні щодо роботи Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

“На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції”, – йдеться у повідомленні.

За результатами роботи цього органу Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги.

З початку поточного року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів.


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