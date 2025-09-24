У Рівному нещодавно звільнений з в’язниці пограбував 74-річного чоловіка

40-річний місцевий мешканець, який достроково вийшов із місць позбавлення волі, пограбував пенсіонера: силою забрав гаманець із картками та документами.

74-річний чоловік зняв у банкоматі 10 000 гривень і поклав гроші до наплічної сумки. За його діями спостерігав 40-річний рівнянин, нещодавно достроково звільнений із колонії. “Коли пенсіонер спустився до підземного переходу, зловмисник вихопив із сумки гаманець, де були 400 доларів США, банківські картки та документи, і втік”, – йдеться у повідомленні Департамента карного розшуку Нацполіції.

Працівники карного розшуку поліції провели низку оперативних заходів, відстежили маршрут підозрюваного та встановили його місцеперебування. Під час обшуку у фігуранта вилучили речові докази, а також зброю й набої. За пограбування чоловіку загрожує позбавлення волі строком від семи до десяти років.

